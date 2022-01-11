"Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо" - Кремль про переговори США та РФ у Женеві

"Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо" - Кремль про переговори США та РФ у Женеві

За словами Пєскова, що поки рано робити висновки.

Після переговорів, які відбулися 10 січня у Женеві між делегаціями США та РФ, у Кремлі наразі не бачать приводу для оптимізму.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков росЗМІ.

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"Поки що суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори», – сказав Дмитро Пєсков.

Представник Кремля додав, що важливим є результат цих переговорів. Також він зазначив, що остаточні висновки щодо перемовин варто робити після завершення серії переговорів, які мають відбутися найближчими днями.

"Ще має бути кілька раундів, які дозволять скласти більш чітке розуміння того, де ми перебуваємо з американцями. Поки що якісь висновки робити неможливо", – сказав Пєсков.

Слід зазначити, що цього тижня запланова низка зустрічей з РФ щодо ситуації навколо України. Вже 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Перед засіданням Росія-НАТО Україна провела переговори з членами Альянсу. У ході розмови підч час закритого засідання українська сторона "озброїла" партнерів аргументами.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори представників Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Кремль вимагає виключити можливість вступу України до НАТО. За результатами переговорів, які тривали майже вісім годин, спільної позиції сторони так і не дійшли. У РФ продовжуть вимагати, щоб НАТО дало юридичні письмові гарантії щодо нерозришення на Схід. У США заявляють, що не будуть втручатися в рішення третіх країн із ким дружити і з ким іти на партнерство.

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