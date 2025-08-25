- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Сварка міністрів: Сибіга жорстко відповів угорсьому МЗС за критику Зеленського
Андрій Сибіга жорстко розкритикував главу угорського МЗС Петера Сіярто за нападки на Володимира Зеленського.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко прокоментував критичні висловлювання свого угорського колеги Петера Сіярто на адресу Володимира Зеленського.
Про це очільник українського МЗС написав у соцмережі Х.
«Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини», — різко заявив Сибіга.
Він відповів Сіярто, що енергетична безпека Угорщини — у руках самого Будапешта. Сибіга порадив Угорщині диверсифікуватися та «стати незалежними від Росії, як і решта Європи».
Нагадаємо, що Петеру Сіярто не сподобалися слова Володимира Зеленського у День Незалежності про удари по нафтопроводу «Дружба», яким Угорщина отримує російську нафту.
Вслід за Угорщиною до погроз приєдналася Словаччина, яка пригрозила залишити Україну без дизеля через удари по російському нафтопроводу.