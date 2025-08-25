ТСН у соціальних мережах

Сварка міністрів: Сибіга жорстко відповів угорсьому МЗС за критику Зеленського

Андрій Сибіга жорстко розкритикував главу угорського МЗС Петера Сіярто за нападки на Володимира Зеленського.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко прокоментував критичні висловлювання свого угорського колеги Петера Сіярто на адресу Володимира Зеленського.

Про це очільник українського МЗС написав у соцмережі Х.

«Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини», — різко заявив Сибіга.

Він відповів Сіярто, що енергетична безпека Угорщини — у руках самого Будапешта. Сибіга порадив Угорщині диверсифікуватися та «стати незалежними від Росії, як і решта Європи».

Нагадаємо, що Петеру Сіярто не сподобалися слова Володимира Зеленського у День Незалежності про удари по нафтопроводу «Дружба», яким Угорщина отримує російську нафту.

Вслід за Угорщиною до погроз приєдналася Словаччина, яка пригрозила залишити Україну без дизеля через удари по російському нафтопроводу.

