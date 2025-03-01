Сварка у Білому домі: що означає конфлікт Зеленського і Трампа для України

Трамп і Венс навмисно загнали Зеленського у складну ситуацію, щоб послабити його позиції.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі повинна була стати кроком до відновлення відносин між Києвом і Вашингтоном після напружених тижнів. Однак усе пішло не за планом – переговори перетворилися на публічну сварку, яка знищила довіру між сторонами.

Про це пише Financial Times.

Очікувалося, що під час зустрічі буде підписано угоду про видобуток мінералів і закріплено економічні інтереси США в Україні на десятиліття. Але замість цього світ побачив жорсткий конфлікт між двома лідерами.

Зеленський опинився під тиском, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав його “подякувати Америці” за військову допомогу. У відповідь український президент зазначив, що Венс “ще не відвідував Україну”, щоб давати такі оцінки. Далі ситуація лише загострювалася.

Дональд Трамп заявив Зеленському, що без підтримки США “Україна не вистоїть”, а також звинуватив його в ризику розпалювання Третьої світової війни. Камери зафіксували реакцію українського посла Оксани Маркарової – вона схопилася за голову.

За даними FT, переговори були пасткою для України. Трамп і Венс навмисно загнали Зеленського у складну ситуацію, щоб послабити його позиції.

Трамп намагається просто завершити війну, не змушуючи Москву до справедливого миру. Це дасть Росії шанс перегрупуватися і знову напасти.

Нагадаємо, Трамп поспілкувався з журналістами біля Білого дому під час від'їзду до Флориди і висловився про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

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