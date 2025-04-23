Сварка Зеленського з Трампом: як відповів президент України на критику США

Суперечка між Україною та США / © ТСН.ua

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Після різкої критики Дональда Трампа на свою адресу президент Володимир Зеленський показав заяву його держсекретаря Помпео від 2018 року, в якій ідеться про те, що США підтверджують суверенітет України над окупованими територіями і відкидають спробу РФ анексувати Крим.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Насамперед Зеленський розповів про перебіг сьогоднішніх переговорів у Лондоні.

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«Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п’ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди і з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але і працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам», — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції. Він висловив сподівання, що наші партнери, зокрема США, «діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями».

На завершення президент прикріпив до свого допису посилання на заяву тодішнього держсекретаря Майка Помпео в першій адміністрації Трампа від 2018 року.

«США знову підтверджують політику своєї відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою в порушення міжнародного права. У згоді з союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою США відкидають спробу Росії захопити Крим», — йшлося у тій заяві.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп сьогодні розкритикував Володимира Зеленського і заявив, що президент України «може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну».

За словами Трампа, ніхто не вимагає від України визнати Крим офіційно російським. Проте він назвав вчорашню заяву Зеленського про Крим «шкідливою для переговорів».

Речниця Трампа потім додала, що Зеленський «рухається в неправильному напрямку, коли йдеться про переговори».