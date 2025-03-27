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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Сварки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті: президент України повідомив нові подробиці

Президент хотів показати Вашингтону справжнє обличчя Кремля.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

Перепалка в Овальному кабінеті могла б зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами Америки. Це стало б великим успіхом для агресорки Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Figaro, відповідаючи на те, яка його інтерпретація сварки в Овальному кабінеті.

"Ви самі це бачили на фотографіях. Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо інтерпретувати кожну деталь. Але це потребує часу. Я не хочу розмірковувати про причини конфронтації", - відповів український лідер.

Зеленський наголосив, що під час візиту до Білого дому хотів показати Вашингтону справжнє обличчя росіян й дати відсіч російській пропаганді. Зокрема, каже президент, хотів довести Дональду Трампу те, що диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти війну й має не меті знищення України як незалежної держави.

"Путін - брехун. Він постійно грається з війною. Але для нас це не гра, а трагедія. Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою і США. Це було б величезним успіхом для росіян", - наголосив Володимир Зеленський.

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