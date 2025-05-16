Свідчення Свинарчука стануть вироком для Порошенка, коли його екстрадують до України, — експерт

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Про це пише блогер Сергій Іванов.

«Коли Свинарчука екстрадують, почнеться новий етап у житті Петра, адже коли заговорить Свинарчук і розповість про всі схеми в обмін на угоду зі слідством, Порошенко сяде», — написав блогер Сергій Іванов у своєму дописі.

Журналіст називає Свинарчука-Гладковського кумом, бізнес-партнером та спільником Порошенка, з яким вони спільно підірвали обороноздатність держави, «фактично запросивши путіна до вторгнення в Україну».

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«Після перемоги «гетьмана» на виборах 2014 року, він призначив Свинарчука першим заступником секретаря РНБО, передавши за фактом контроль над оборонно-промисловим комплексом. Саме за часів Петра Олексійовича, “свинарчуки” через «Укроборонпром» поставляли контрабандні запчастини, які перепродавалися державі з націнкою 200–300%. А Порошенко це все покривав, бо це його кум і також його бізнес. Свинарчук – символ казнокрадства в оборонці», — зазначає блогер.

За словами Іванова, кейс Гладковського-Свинарчука стоїть в одному ряду з низкою інших оборонних скандалів, пов’язаних з каденцією Порошенка:

«Вибухи на шести(!) військових складах у 2015–2018 роках, коли Україна втратила понад 210 000 тонн боєприпасів – близько 40 % усіх боєприпасів держави. Блокування розробки ракетного комплексу “Нептун”, який всупереч Порошенку після його каденції почали виробляти. Саме завдяки «Нептуну» русскій воєнний корабль пішов у відомому напрямку. «Лєнкузня», яка належала на той час президенту Порошенку, продавала Держприкордонслужбі свої ж броньовані машини за завищеними цінами з відкатами та надприбутками», - пише Іванов.

За його словами, всі ці скандали негативно вплинули на обороноздатність країни та стали імпульсом до нападу путінської росії.

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«З урахуванням всього цього, нетлінне “Жму руку! Обнимаю!” на адресу путіна прозвучало як запрошення вбивці напасти на нашу країну. І вбивця цією пропозицією скористався. Якщо це – не державна зрада, то що тоді?», - резюмує блогер.

Як повідомлялось, напередодні першого туру президентських виборів 2019 року до Києва з Москви привезли 38 мільйонів євро готівкою. Гроші перевозив заступник керівника охорони Петра Порошенка, а призначались кошти для скупки голосів.