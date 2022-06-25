"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі погроз від РФ

"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі погроз від РФ

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про підтримку державою Молдови на тлі погроз Росії на адресу цієї країни.

Міністр переконаний, що погрози свідчать лише про слабкість Росії.

Про це він написав у мережі 25 червня.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви", – наголосив Кулеба.

"Погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", – додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові заходами у відповідь на приєднання країни до санкцій проти РФ.

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