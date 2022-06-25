Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі погроз від РФ

Дата публікації
Перегляди
190
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі погроз від РФ

Фото: commons.wikimedia.org

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про підтримку державою Молдови на тлі погроз Росії на адресу цієї країни.

Міністр переконаний, що погрози свідчать лише про слабкість Росії.

Про це він написав у мережі 25 червня.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви", – наголосив Кулеба.

"Погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", – додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові заходами у відповідь на приєднання країни до санкцій проти РФ.

Читайте також:

Як Україна планує повертати своїх громадян додому з країн ЄС

Як Україна планує повертати своїх громадян додому з країн ЄС

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація