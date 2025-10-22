Реклама

Про це «Судовій газеті» стало відомо з власних джерел, наближених до органів обвинувачення.

За їх даними, Магамедрасулов дійсно обговорював із Мамешевим постачання технічної коноплі до Республіки Дагестан (рф) у межах державної програми підтримки сільськогосподарських культур, проте у своїх показах надає недостовірну інформацію на користь підозрюваного.

Обвинувачення посилається на результати фоноскопічних експертиз – а таких проведено вже три у різних державних інститутах судових експертиз – які підтверджують, що на записах перемовин чітко звучить саме Дагестан — суб’єкт російської федерації. Нагадаємо, що з 2022 року торгівля з рф заборонена відповідно до українського законодавства.

Крім того, слідством проведено психологічну експертизу, яка, за їх даними, засвідчила суперечливість показів Мамешева та його спроби умисно приховати окремі обставини від слідчих.

Водночас захист Руслана Магамедрасулова, зокрема представники Центру протидії корупції, адвокати та окремі співробітники НАБУ, заявляють: мова йшла не про Дагестан, а про Узбекистан.

Цю версію раніше було неодноразово спростовано. Також їх захисту заперечує сторона обвинувачення: жодної державної програми підтримки технічної коноплі в Узбекистані не існує, натомість така програма діє саме в Дагестані (рф). І ця програма розповсюджується на всю територію російської федерації. Саме про неї, на думку обвинувачення, і йшлося під час обговорень між підозрюваним детективом НАБУ Магамедрасуловим та свідком Мамешевим.

За інформацією джерел, сторона обвинувачення розглядає можливість судового позову проти повʼязаних з Магамедрасуловим осіб, які зумисно розповсюджують недостовірну інформацію про Узбекистан та вводять суспільство в оману. Оскільки сторона захисту не надала жодних доказів на свою користь, що мають юридичну вагу, усі їхні заяви стороною обвинувачення розцінюються як суб’єктивні твердження без юридичного підтвердження та завідомо неправдиві.

Сторона обвинувачення, за інформацією джерел, має офіційний протокол про наявність державної програми підтримки технічної коноплі у Дагестані, затверджений за участі представників Міністерства аграрної політики України, який долучено до доказової бази кримінального провадження.

Зазначається, що Юсуф Мамешев, який досі має там родичів, відмовився повідомити слідству, чим займається його брат на території Дагестану. До речі, і Магамедрасулов, який має родинне походження з Дагестаном – стверджує, що сам там ніколи не був, а батько давно виїхав звідти.

Під час допиту Мамешев також заперечував будь-які спільні «вирішення питань» із детективом НАБУ Магамедрасуловим, пояснюючи, що звертався до нього лише «за порадами», зокрема з приводу відстрочки від військової служби. Проте, за даними джерел, нещодавно Мамешева затримали працівники територіального центру комплектування (ТЦК). Але після телефонного дзвінка невідомим особам на місце прибули особисто співробітники НАБУ, які силоміць вивезли Мамешева з території ТЦК під приводом «цінного свідка» у їх справі.

Як повідомляють джерела, правова оцінка діям працівників НАБУ наразі надається і свідчить, на думку сторони обвинувачення, про те, що Магамедрасулов продовжує допомагати Мамешеву не лише порадами.

За даними обвинувачення, батько детектива Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство російської федерації. Цей факт не був зазначений детективом під час оформлення допуску до державної таємниці, що є порушенням законодавства.

Також СБУ повідомляла, що Магамедрасулов мав тісні звʼязки з нардепом від ОПЗЖ Федором Христенко, який був доставлений нещодавно з Дубаї в Україну, і надає викривальні покази на співробітників НАБУ та САП, з якими мав спільні бізнес-проєкти. Христенка, як і Магамедрасулова СБУ перевіряє на предмет контактів з російськими спецслужбами і передачі ворогам таємної інформації.