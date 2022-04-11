Світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії

Світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії

Україна позивалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність Росії.

ЦПД при РНБО України наголошує, що світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду (МКС) проти Росії.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав у Telegram-каналі.

Після скоєних окупантами злочинів у Бучі Велика Британія заявила, що разом з іншими країнами збирає докази для МКС.

Франція та ЄС надають фінансову і технічну допомогу для документування розслідування злочинів РФ в Україні.

Станом на 11 березня 41 країна позивалася до МКС щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність президента РФ Володимира Путіна та інших російських чиновників.

Також Україна позивалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність держави Росія. 16.03 Міжнародний суд ООН наказав РФ зупинити війну проти України. Але Москва відкинула звинувачення і відмовилась зупиняти “спецоперацію” на території держави.

Юристи попереджають: розслідування у суді може тривати від 1 до 3 років. Виходячи з кількості країн, зацікавлених у винесенні вироку РФ, ймовірно, МКС та Міжнародний суд ООН не затягуватимуть процес.

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