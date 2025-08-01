ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Світ має необхідну силу, щоб зупинити Путіна: Україна скликає Радбез ООН через обстріл Києва

Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН 1 серпня через нову ескалацію російського терору.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Радбез ООН

Радбез ООН / © Associated Press

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного “Підтримка миру та безпеки України” відбудеться 1 серпня.

“Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його — єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню. Засідання Ради Безпеки ООН стане платформою для чіткого висловлення таких твердих позицій”, - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

Нагадаємо, раніше високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради ООН заявив, що Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie