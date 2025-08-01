Світ має необхідну силу, щоб зупинити Путіна: Україна скликає Радбез ООН через обстріл Києва

Радбез ООН / © Associated Press

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Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного “Підтримка миру та безпеки України” відбудеться 1 серпня.

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“Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його — єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню. Засідання Ради Безпеки ООН стане платформою для чіткого висловлення таких твердих позицій”, - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

Нагадаємо, раніше високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради ООН заявив, що Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня.