Світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати – генсек ООН

Вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир України.

Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні.

Про це у сервісі мікроблогів Twitter заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати та відстоювати цінності Статуту ООН", – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює проблеми захисту громадянського населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятої повестки роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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