Світ має визнати Росію державою-терористкою через спроби анексії території України — МЗС

МЗС України виступило з заявою у відповідь на спробу Росії анексувати українські території, у якій запропонувало партнерам варіанти відповідей на протиправні дії РФ.

Спроби анексії Росією суверенних територій України є юридично нікчемними.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Влаштований російським керівництвом спектакль з підписанням сумнівних паперів із самопроголошеними ватажками окупаційних адміністрацій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їх нібито приєднання до російської федерації жодним чином не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України та не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Ці дії є юридично нікчемними згідно з міжнародним правом та не варті навіть паперу, на якому вони закріплені", - йдеться у повідомленні.

У відповідь на заяви Кремля МЗС закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку, зокрема, пришвидшити надання Україні усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії.

"Росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках", - підкресили у МЗС.

Крім того, Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати Росію державою-терористкою.

"Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти родичів Путіна, артистів-колаборантів з України, представників "урядів "ЛНР/ДНР" ті інших.