Світ має знати: Боррель переконаний, що слід розповідати про причини продовольчої та енергетичної кризи

Продовольча та енергетична криза болюче вдарили по економіці багатьох країн, але світ має знати, що саме їх спричинило та усвідомити, що Путін не виграє війну проти України.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Є певні відчуття, коли я розмовляв зі своїми колегами з американських держав… Люди тут (у Латинській Америці - ред.) набагато більше занепокоєні наслідками війни, а не її причинами. Але у цьому є також дороговказ до виходу з ситуації. Люди хочуть завершення цієї війни, і швидкого завершення. Але як вона має завершитися? Ми маємо захищати ідею, що Росія не може виграти цю війну. Росія не може вдертися до сусіда та захопити певну його частину. Це важливе послання, яке ви (українці – ред.) і ми маємо донести до міжнародного товариства, та особливо – до Латинської Америки», - підкреслив Високий представник ЄС.

Наприклад, для країн Латинської Америки наслідки російської агресії проти України стали дуже тяжкими. Значній частині людей загрожує голод - до пандемії COVID-19 їх кількість становила близько 4 мільйонів, після пандемії - 8 мільйонів, а зараз зросла майже до 30 мільйонів. Тож цей регіон переживає справжній економічний шок.

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«Треба пояснювати, що це не наслідки санкцій, у чому російський наратив прагне переконати людей по усьому світу. Це війна є причиною блокування українського зерна та добрив», - зауважив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ просунулися та звільнили понад 500 км² території та деокупували 13 населених пунктів, повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

ЗСУ встановили вогневий контроль над територією Херсонщини. Українські війська просуваються в області, але поки не можуть оголошувати про всі успіхи. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

ЗСУ зайшли у Святогірськ, що на Донеччині. Про це повідомили у Нацгвардії України.

Українські захисники знищили базу окупантів на Луганщині. Росіяни проживали на автовокзалі Сватового, повідомив очільник місцевої ОВА.

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