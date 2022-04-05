Світ не хотів бачити окупацію Криму, війну проти Грузії, відчуження від Молдови регіону – Зеленський

Світ не хотів бачити окупацію Криму, війну проти Грузії, відчуження від Молдови регіону – Зеленський

Якби хоч раз тиранія отримала відповідь на розв’язану нею війну, вона припинила б існувати, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський виступив із критикою на засіданні Радбезу ООН на адресу світу, який "дивився і не хотів бачити окупацію Криму".

Про це голова держави сказав під час свого виступу 5 квітня.

"Якби хоч раз тиранія отримала відповідь на розв’язану нею війну, вона перестала б існувати. А після неї був би гарантований, чесний мир. І світ точно змінився б. І тоді, можливо, не було би війни у нас, війни в моїй країні, проти нашого народу, українського народу, проти людей", – Заявив Зеленський.

"Але світ дивився і не хотів бачити ані окупацію Криму, ані ще раніше – війни проти Грузії, ані ще раніше – відчуження від Молдови цілого Придністровського регіону. І на те, як Росія готує ґрунт ще інших та інших конфліктів та війн поблизу своїх кордонів", – наголосив президент.

"Як це зупинити? Негайно притягувати російських військових і тих, хто віддав накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України", – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що упродовж 15 років, які хочуть виділити на вирішення питання Криму, Україна та Росія шукатимуть відповідне рішення дипломатичним шляхом.

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