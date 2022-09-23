"Світ не тільки говорить про Україну": Зеленський відзвітував про низку важливих зустрічей за тиждень

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про важливі зустрічі та формати спілкування, які провів він сам, прем’єр Денис Шмигаль, голова МЗС Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська.

Глава держави відзначив найбільш змістовну та позитивну участь України в Генасамблеї ООН за всі роки незалежності.

Про це він сказав у відеозверненні 23 вересня.

"Цього я тижня взяв участь у кількох важливих форматах спілкування з інвесторами. Саміт під егідою Forbes – зібрання найбільших бізнесменів світу, які займаються благодійністю. Відеоконференція з представниками BlackRock і Goldman Sachs – вагомих світових гравців. Глобальна ініціатива Клінтонів. Кожен такий захід додає Україні уваги, додає конкретних проєктів і вигод нашій державі, посилює нашу стійкість, наближає нашу перемогу", – пояснив Зеленський.

Він також прокоментував зустріч першої леді України Олени Зеленської з прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс у Нью-Йорку, назвавши її дуже предметною. Окрім того, дружина президента зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон, а також – разом з премʼєром Денисом Шмигалем зустрілася з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Загалом Зеленська провела майже 20 зустрічей.

"На запрошення Шарля Мішеля Олена взяла участь у форумі "Жінки в конфліктах", який відбувся на платформі Генасамблеї. Представила спеціальний благодійний фонд – Фундацію Олени Зеленської, щоб акумулювати ще більше підтримки для українців, саме для гуманітарного напрямку – передусім освіти, медицини, відновлення зруйнованого російськими ударами. Створюємо всю необхідну інституційну основу, щоб кожен у світі міг допомагати нам так, як це максимально ефективно, швидко та надійно", – повідомив президент.

Він також поінформував, що Шмигаль провів десятки зустрічей високого рівня.

"Акценти зрозумілі. Ситуація на Запорізькій АЕС. Розширення оборонної, фінансової та санкційної підтримки. Підтримка в підготовці нашої країни до зими, підтримка у відбудові. Під час кожної зустрічі був наголос на тому, що російський терор має отримати чітку глобальну відповідь – військову, економічну та юридичну, зокрема визнання Росії державою-спонсором тероризму", – розкрив деталі глава держави.

Також відбулися зустрічі Шмигаля з керівниками МВФ, Світового банку, інших фінансових та інвестиційних мейджорів світу.

Зеленський повідомив, що Україна представила у Нью-Йорку власні пропозиції щодо гарантій безпеки для себе, для Європи та світу – проєкт, напрацьований групою Єрмака-Расмуссена.

Президент також відзначив переговори з премʼєр-міністром Японії – держави, яка незабаром головуватиме в "Групі семи" і в Раді Безпеки ООН: "Обговорили наші пріоритети. Відбулися переговори з премʼєр-міністром Іраку – це новий партнер для України, важливий партнер".

Водночас Кулеба провів понад 30 зустрічей, більшість з яких – з представниками країн, які не є традиційними партнерами України. Йдеться про зміцнення позицій у відносинах з Африкою, Азією, Латинською Америкою.

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"Напевно, це найбільш змістовна й позитивна участь України в Генасамблеї ООН за всі роки нашої незалежності. Світ не тільки говорить про Україну, а й усвідомив те, що, допомагаючи Україні, допомагає розв’язувати й нагальні глобальні проблеми та кризи. Ми пропонуємо шлях, щоб зробити світ стабільнішим і безпечнішим. Це почуто світом", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що дуже важливий захід відбувся 23 вересня в Ізюмі на Харківщині. Там представники майже 20дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти.

"Розбиті будинки, катівні, масове поховання... Світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях", – запевнив президент.

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Нагадаємо, напередодні Кулеба виступив у Радбезі ООН і заявив – недостатньо того, аби Україна хотіла миру. Потрібно, щоб Росія надала пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс.

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