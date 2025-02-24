"Світ не вірив, що ми вистоїмо": Сирський про третю річницю повномасштабного вторгнення

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у річницю повномасштабного російського вторгнення закликав українців до єдності. Він подякував Силам оборони і тим, хто допомагає наблизити перемогу України.

Звернення з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України Олександр Сирський опублікував у Telegram.

"Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до території України. Це був новий етап війни за Незалежність, яку Росія розв’язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому. Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон", - написав він.

Він також нагадав, що Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, здійснили низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

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"Просування на Сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тисяч осіб), понад 10,1 тисяч танків, 21,1 тисяч бойових броньованих машин, 23,3 тисяч артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати", - додав він.

Сирський подякував ЗСУ та парнерам, які наближають перемогу України:

"Своїми уміннями та стійкістю наші воїни стримують противника, який переважає нас числом і ресурсами. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить нашу державу! Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час. Щиро дякую нашим партнерам і союзникам, які підтримують боротьбу ЗС України за незалежність на східному форпості вільного світу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії до України.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 599 дітей та понад 1762 дитини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на листопад минулого року за час повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала або примусово перемістила 19 546 дітей. Водночас вдалося повернути більш як тисячу дітей.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників. Крім того, в Україну від початку повномасштабного вторгнення російської армії у рамках 61 обміну повернувся 4131 полонений.