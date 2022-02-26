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"Світ побачив: українці - могутні": головні тези нового звернення Зеленського  

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"Світ побачив: українці - могутні": головні тези нового звернення Зеленського  

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого звернувся до українців та розповів розповів про здобутки на користь держави в боротьбі з Росією.

Зеленський провів низку переговорів зі світовими лідерами, зокрема відзначив надзвичайний результат у відносинах з Італією та повідомив про повну пітримку від індійського прем'єра.

"Світ побачив: українці сильні, могутні, сміливі. Українці на своїй землі і ніколи нікому її не віддадуть. Тому не дивно, що у таких великих людей друзі потужніші, ніж вороги. Протягом дня, щогодини я говорив з лідерами держав-друзів України", – розповів Зеленський.

Президент подякував своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану за підтримку територіальної цілісності України та заборону на прохід російський військових кораблів Чорним морем.

Ердоган разом з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим запропонували взяти на себе організацію переговорів з Росією.

Зеленський також привітав рішення відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Він назвав цей крок "відключенням від глобальної фінансової цивілізації".

"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди, мільярди збитків для Росії. Конкретна ціна за це підле вторгнення до нашої держави", – сказав український лідер.

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"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно" - звернення Зеленського

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