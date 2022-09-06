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Зеленський назвав головне, чого світ чекає від МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС

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Зеленський назвав головне, чого світ чекає від МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС

Фото: скриншот з відео

У звіті МАГАТЕ відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Місія МАГАТЕ, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 вересня.

"Акцентований тиск на наших атомників. Є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гросі створити зону захисту на станції, то треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, то саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу військової катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що у будь-якому випадку, відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії.

"Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю України. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист змушена буде припинити терор", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.

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