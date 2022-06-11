"Світ повинен поставити на місце керівництво Росії": Зеленський заявив, що "заспокоювати" РФ надто пізно

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 червня, що минув час заспокоювати військово-політичне керівництво Росії, натомість весь світ повинен "поставити його на місце".

Глава держави наголосив, що Україні потрібні були превентивні санкції до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Зеленський розповів під час виступу на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

"Ми поважаємо міжнародне право, поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної держави. Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію", – пояснив президент.

"Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", – зауважив глава держави.

Він висловив переконання, що весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії і їхнє місце – на їхній території.

"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні жити і вирішувати, що їм робити", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент під час виступу також повідомив, що Україна вже готує документ гарантій безпеки для себе разом з союзниками з групи "Великої сімки".

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