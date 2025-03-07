“Світ працює на настрій Трампа”: Портников пояснив, чому це важливо для України

Україна має уникати гніву Дональда Трампа, оскільки його імпульсивні рішення можуть негативно вплинути на Київ.

Український журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що політика США та світові процеси залежать від емоційних рішень Дональда Трампа. Він наголосив, що важливо, щоб президент США більше займався гольфом, менше підписував укази та не гнівався на Україну.

Про це Портников розповів в ефірі проєкту “Говорить великий Львів”.

За його словами, американська державна машина працює так, щоб Трамп залишався в гарному настрої, оскільки його імпульсивні рішення доводиться потім швидко скасовувати.

Як приклад, він навів ситуацію з митом для Канади і Мексики, яке кілька разів ухвалювали, відкладали та скасовували.

“Світова політика працює так, щоб одна літня людина спокійно засинала і прокидалася в гарному настрої. Бо якщо він прокинеться не з тієї ноги – підпише жахливі укази, які доведеться скасовувати через 48 годин”, – заявив Портников.

Він підкреслив, що Україна має не допускати, щоб Трамп сердився на Київ, адже це може призвести до рішень, які буде важко скасувати.

Нагадаємо, за словами Портникова, майбутній другий раунд переговорів без участі Російської Федерації не зможе призвести до реального перемир’я.

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