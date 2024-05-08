"Світ проспав відродження нацизму": Зеленський записав відео з нагоди 8 травня

Глава держави зазначив, що нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России".

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Глава держави зазначив, що "світ проспав відродження нацизму".

Про це Зеленський написав у Мережі.

"Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю", – зазначив президент України.

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Він нагадав про битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортацію дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених.

Зеленський зазначив, що сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, "доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России".

Президент наголосив, що зупинити це, як і 1945 року, здатен тільки об’єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ.

"Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", – заявив український лідер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони - звірі! Звернення Зеленського з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом

Нагадаємо, 8 травня в Україні – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дізнайтеся більше про історію цієї пам’ятної дати.

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