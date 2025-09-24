"Світ руйнується": Макрон різко розкритикував Трампа і Путіна

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон виступив на Генеральній Асамблеї ООН з гучною заявою, в якій наголосив, що «світ руйнується». На думку французького лідера, причинами цього є зростання розбіжностей та ізоляції, що підриває здатність світу вирішувати найбільші конфлікти.

Про це пише CNN.

Макрон закликав світову спільноту до тіснішої співпраці, щоб протистояти глобальним викликам.

Відповідь критикам ООН

Виступ Макрона відбувся після того, як президент США Дональд Трамп різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй. У відповідь на це Макрон заявив, що Франція «пишається бути серед народів ООН» і наголосив, що організацію «неможливо замінити».

Він звинуватив найзатятіших критиків ООН у тому, що вони прагнуть змінити правила гри, щоб встановити своє панування, і не хочуть, щоб восторжествувало спільне благо, а прагнуть служити власним інтересам.

Загроза з боку Росії

Говорячи про нещодавні випадки вторгнень російських літаків у європейський повітряний простір, французький президент заявив, що ці дії є доказом того, що «усі європейці також стикаються із загрозами російської дестабілізації».

Свою промову Макрон завершив закликом до єдності: «У нас є один обов’язок: діяти спільно, заново будувати цю багатосторонність з тією ж вірою, з тією ж рішучістю, що й батьки-засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це ще ефективніше, але з тією ж волею».

Нагадаємо, натомість, Дональд Трамп, президент США, написав, що його виступ на Генеральній Асамблеї ООН, присвячений питанням енергетики та міграції, був «дуже тепло сприйнятий». Він закликав усіх переглянути свою промову, зазначивши, що обрав саме цю платформу для обговорення «двох ключових заяв».

Він знову висловив критику на адресу ООН через організаційні проблеми, стверджуючи, що під час його виступу вийшов з ладу телесуфлер і раптово зупинився ескалатор. Та підкреслив, що ці «несподіванки» зробили його промову ще цікавішою, підсумувавши, що «виступати в Організації Об’єднаних Націй — це завжди честь, навіть якщо їхнє обладнання часом дає збій».