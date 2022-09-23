Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати - Зеленський

Президент наголосив, що Україна ніколи не провокувала жодних криз на продовольчому ринку.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її настільки актуальною.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 23 вересня.

"Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати. Ми постійно збільшуємо експорт продовольства, ми допомагаємо Продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі. І ніколи, ніколи Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ усе це цінує", - зазначив він.

Президент наголосив, що завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат: російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального півдня. "Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія", - уточнив він.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, РФ грає зі світом у голодні ігри та намагається перекласти провину на Україну за брак продовольства. Своєю чергою Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.

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