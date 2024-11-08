"Світ складається з травоїдних і м’ясоїдних": після перемоги Трампа Макрон звернувся до європейців

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Європу "травоїдною", а також закликав європейців бути готовими захищати свої інтереси.

Про це політик заявив після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, повідомляє Fox News.

"Дональд Трамп був обраний американцями, щоб захищати інтереси американців. Питання, яке ми, європейці, повинні поставити собі: чи готові ми захищати інтереси європейців?", - заявив французький лідер.

Також Макрон назвав Європу "травоїдною" та наголосив, що "світ складається з травоїдних і м’ясоїдних".

"Якщо ми вирішимо залишитися травоїдними, тоді м’ясоїдні переможуть, і ми станемо ринком для них", - наголосив президент Франції.

Також на своїй сторінці у мережі Х відео Макрон додав, що Європа зараз обирає між можливістю читати історію, написану іншими, або написати свою історію. Саме тому французький політик закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни ЄС — мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на кількох неназваних дипломатів в ООН повідомило про те, що організація непокоїться через повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

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