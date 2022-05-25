Світ виявився неготовим до української сміливості – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ виявився неготовим до сміливості українців, які не поступаються Росії і продовжують захищати державу.

Ніхто навіть не починав оцінювати Україну, коли на початку війни стверджував, що держава не зможе вистояти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 травня.

"Світ виявився неготовим до української сміливості. До сміливості усіх наших людей, які не поступаються Росії і продовжують захищати нашу державу", – наголосив Зеленський

"Згадайте, як все починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було? Було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялись, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому що багато хто з них і оцінювати на починав", – додав президент.

Він також наголосив, що багатьом просто не хотілося брати до уваги Україну.

Нагадаємо, 25 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голови. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами Україні пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здавання частини територій заради миру.

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