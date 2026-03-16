Протистояння США та Ірану: як невдача Трампа у Перській затоці вдарить по переговорах щодо України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Нова архітектура світової безпеки, що формується навколо протистояння США та Ірану, вимагає від України зміни стратегічного мислення. Проте наразі держава ігнорує глобальні тренди, які визначатимуть правила гри на наступні два десятиліття.

Таку думку висловив у Facebook керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко, аналізуючи поточну ситуацію у Перській затоці та її вплив на геополітику.

Головна проблема Трампа та виклик для Києва

За словами експерта, Дональд Трамп опинився у ситуації, де він не має «хороших карт». Без повалення режиму в Ірані США ризикують втратити домінантну роль на Близькому Сході, що безпосередньо позначиться на світовому ладі.

Однак найбільша небезпека криється у неготовності самої України до нових реалій. Денисенко виділив чотири ключові аспекти нової світобудови, де останній є критичним для нашої держави:

Війна у Перській затоці відкриває новий етап історії, де весь світ розуміє, що США мають величезні, але обмежені можливості. Якщо ширше, то три найбільші воєнні сили — США, Китай та Росія попри свою воєнну міць, не можуть диктувати всьому світу свої правила гри. Але парадокс ситуації полягає в тому, що і Китай, і США будуть пробувати і надалі диктувати свої правила гри і ці правила підтримає світ. Але головна проблем полягає в тому, що вони не зможуть бути гарантами незмінності цих самих правил. А це в свою чергу призводитиме до подальшої турбулентності в світі. Війна в Перській затоці демонструє, що новий світ буде одночасно біполярним (Китай та США) і багатополярним, де кожен гегемон буде пробувати опиратися на регіональних лідерів. А ці самі лідери спробують одночасно грати за дві команди. Це було видно і раніше, але зараз це стає ще більш очевидно. Головний маркер поділу свій-чужий буде полягати по лінії закупівлі зброї: чию зброю ти купуєш, значить тій команді ти більш відданий. Всі інші маркери будуть максимально розмитими. А тепер про нас. Ми не готові до цих нових правил гри, які домінуватимуть наступні 15-20 років. Не готові перш за все ментально, бо не мислимо цими категоріями. Ці нові правила гри будуть впливати на переговори по війні, але ми відмахуємося від цього, як від мух. Вони будуть впливати на цілісність Європи. Але для нас це далекі і непотрібні теми. На жаль.

Як це все може вплинути на Україну?

Експерт підкреслює, що нові глобальні правила гри безпосередньо впливатимуть на переговори щодо закінчення війни в Україні та майбутню цілісність і архітектуру Європи.

Попри критичність цих питань, українське суспільство та політикум часто «відмахуються від них, як від мух», вважаючи ці теми далекими та непотрібними. Денисенко резюмує, що ігнорування глобального контексту може дорого коштувати Україні у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп намагається сформувати міжнародну коаліцію для силового розблокування стратегічної Ормузької протоки. А ще американський лідер розглядає радикальний план захоплення острова Харк, що стало б економічним нокаутом для іранського режиму.