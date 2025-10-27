Світ входить у листопад: експерт пояснив, чому мирні переговори так і не розпочнуться

Переговори / © ТСН.ua

Санкції проти РФ лише посилюються, економічна ситуація всередині країни погіршується, а отже — найзручніший час для паузи. Але переговорів не станеться, бо діє інша логіка.

Про це написав підприємець, викладач та громадський діяч Валерій Пекар.

Росія не може просто взяти й зупинити війну.

«Мільйон контрактників не можна залишити на лінії бойового зіткнення без дії, не можна повернути на пункти постійної дислокації (бо їх не існує), не можна просто повернути додому (бо вони знесуть всю Росію, як у 1917)», — зазначає Пекар.

Крім того, без хоча б якихось «цілей СВО» Путіну просто нема чим звітувати перед народом і елітами. А військово-промисловий комплекс, який зараз годує верхівку, не можна зупинити без шкоди для системи.

Отже, війна триватиме.

На що сподівається РФ

Кремль досі мріє про прорив на фронті. Ставка — на удари по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити українців без світла й тепла, змусивши суспільство вимагати миру за будь-яку ціну.

Ще одна надія у росіян — на Трампа.

«На те, що Трамп черговий раз купиться на російські обіцянки суперпроєктів», — констатував громадський діяч.

Очікування України

Україна розраховує, що

економіка РФ стрімко летить у прірву;

російська ППО виноситься засобами ураження та стягується до Москви, «оголюючи» важливі об’єкти в інших регіонах;

санкції зменшують спроможність Росії вести війну.

Європа, США, Китай — кожен зі своїм розрахунком

У Європі сподіваються, що Україна виграє час, пояснив Пекар. Його має вистачити, щоб наростити власні оборонні потужності та зміцнити єдність континенту.

США дивляться ширше: у Вашингтоні прагнуть запустити переговори з Китаєм про новий світовий баланс. І якщо це станеться, мир на ключових фронтах — від Близького Сходу до України — може стати лише наслідком цієї глобальної угоди.

Китай, своєю чергою, спокійно вичікує. Держава сподівається, що РФ з її ресурсами потрапить «до рук» без жодного пострілу.

«І в сценарії консолідації влади в Москві, коли імперія перетворюється на тоталітарну державу, і в сценарії колапсу влади в Москві, коли все розпадається хаотично, — в обох сценаріях все потрапляє в руки Пекіна. На те, що контроль над Арктикою зробить Китай безумовним лідером перегонів», — зазначив викладач.

Інші

Яке стверджує Пекар, решта світу просто сподівається, що «якось минеться».

Саме таким світ входить у листопад — зі старими страхами, новими розрахунками і без жодних ознак миру на горизонті.

Раніше військовий прокоментував, що змусило Кремль знову заговорити про переговори.

«Ворог починає скиглити. Санкції з боку США майже миттєво змусили Кремль змінити риторику і зовнішньополітичну тактику. Як тільки стало відомо, що заходи спрямовані проти двох російських нафтових гігантів вступили в дію, спеціальний представник правителя РФ Кирило Дмитрієв вилетів до Вашингтона», — написав командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.