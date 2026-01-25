Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Післявоєнний порядок, який сформувався після Другої світової війни, завершився, а наступні десятиліття можуть стати періодом глибоких потрясінь і конфліктів.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, події, що передували Другій світовій війні, не були кризою в класичному розумінні, а окремим історичним етапом.

«Це була не криза, а певний історичний період. Політики нового типу — популісти, істерики, невігласи й просто диктатори — зрештою привели ситуацію до Другої світової війни та масштабної руйнації Європи й Азії», — зазначив Портников.

Він додав, що подібні процеси відбувалися не лише в Європі.

«У Латинській Америці також розгорталися складні події, про які ми рідко замислюємося через відстань, але там були свої трагедії — війни, конфлікти, кризи та перевороти», — наголосив журналіст.

За словами Портникова, саме після цього сформувався післявоєнний порядок, який нині остаточно вичерпав себе.

«У результаті встановився післявоєнний порядок, але він закінчився. Минуло близько 50 років, і ми увійшли в епоху „неляканих ідіотів“, коли ситуація знову починає нагадувати 30-ті роки ХХ століття», — пояснив він.

Журналіст переконаний, що світ пройде цей етап, але ціна буде надзвичайно високою.

«Ми, звісно, через це пройдемо, але ціною величезних страждань, криз, проблем, поневірянь, можливо, великих війн або навіть великої війни у вигляді численних регіональних конфліктів», — зазначив Портников.

Водночас він висловив переконання, що після цього світ знову прийде до нової стабільності.

На його думку, згодом розпочнеться етап, подібний до періоду після Другої світової війни, — формування нового ліберального порядку.

Раніше повідомлялося, що аргументуючи претензії США на Гренландію, американський президент Дональд Трамп заявив про визначальну роль Сполучених Штатів у перемозі над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Ми раніше інформували, що третій президент України Віктор Ющенко заявив, що нинішня ситуація з мирними переговорами схожа на підписання Мюнхенської мирної угоди 1938 року.