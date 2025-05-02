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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Світ втрачає терпіння: у Британії прокоментували небажання Путіна закінчувати війну

Девід Леммі заявив про спільне бажання Британії та США якомога швидше закінчити кровопролитну війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Девід Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін вже надто довго заважає мирним переговорам. Світ не хоче терпіти це та бажає припинити війну в Україні.

Про це заявив очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі після розмови з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом у п’ятницю, 2 травня.

«Спілкуючись з Джей Ді Венсом сьогодні, ми підтвердили наше спільне бажання припинення варварського вторгнення Росії в Україну та нашу відданість міцному миру», — написав Леммі.

Британський міністр наголосив, що Путін достатньо довго «гальмував і перешкоджав дискусіям».

«Світ втрачає терпіння», — попередив Девід Леммі.

Нагадаємо, Віцепрезидент США зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Джей Ді Венс зазначив, що наразі переговори, а також сам процес закінчення війни в Україні зайшли у глухий кут.

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