Світ вже не буде таким, як раніше, після війни в Україні - прем'єр Чехії

Світ вже не буде таким, як раніше, після війни в Україні - прем'єр Чехії

Після російської агресії в Україні, світ вже не буде таким, як раніше.

Чехії доведеться зосередитися на післявоєнному відновленні України.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Blesk.

За його словами, відбудова України стане одним із пріоритетів для Чехії під час її головування в Євросоюзі.

"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що правильно", — заявив глава чеського уряду.

Він назвав основні пріоритети чеського головування в ЄС:

відновлення України;

розв'язання проблеми кризи біженців;

зміцнення обороноздатності;

енергетична безпека;

стійкість європейської економіки та демократії.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії до України змінило світ.

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