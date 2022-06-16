Світ вже не буде таким, як раніше, після війни в Україні - прем'єр Чехії

Після російської агресії в Україні, світ вже не буде таким, як раніше.
Чехії доведеться зосередитися на післявоєнному відновленні України.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Blesk.
За його словами, відбудова України стане одним із пріоритетів для Чехії під час її головування в Євросоюзі.
"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що правильно", — заявив глава чеського уряду.
Він назвав основні пріоритети чеського головування в ЄС:
- відновлення України;
- розв'язання проблеми кризи біженців;
- зміцнення обороноздатності;
- енергетична безпека;
- стійкість європейської економіки та демократії.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії до України змінило світ.
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