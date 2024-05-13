Сунак зробив тривожну заяву щодо ядерної ескалації

Очільник британського уряду заявив, що світ опинився на межі ядерної загрози через безрозсудність Путіна.

Безрозсудність російського диктатора Володимира Путіна призвела до того, що світ став ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив під час пресконференції.

"Війна повернулася в Європу. Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", - сказав він.

Він також нагадав про "отруєння" Росією людей на території Великої Британії.

Карибська криза – надзвичайно напружене протистояння між СРСР і Сполученими Штатами внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення ракет у Туреччині. Тоді вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці Глен Грант вважає, що у Російській Федерації немає підготовлених військ, які б могли б діяти в умовах, які складуться після застосування Путіним ядерної зброї. За його словами, навіть в разі такого розвитку подій відповіддю на це стане масована контратака повітряних сил країн Заходу по російській прифронтовій лінії.

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