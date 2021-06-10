"Світ змінюється": Байден заявив, що жодна країна не здатна вирішувати поодинці нинішні глобальні проблеми

США не будуть в такому майбутньому намагатися нав'язувати свою волю іншим націям.

Жодна держава не здатна вирішувати поодинці нинішні міжнародні проблеми.

Про це заявив президент США Джо Байден, — пише ТАРС.

Глава адміністрації США нагадав, що прилетів до Європи, щоб взяти участь в ряді зустрічей на вищому рівні.

"Ця дипломатія має ключове значення, оскільки жодна окремо взята країна поодинці не в змозі подолати виклики, з якими ми стикаємося. Світ змінюється", — заявив Байден.

З його точки зору, поточний міжнародне становище кардинально відрізняється навіть від того, яке спостерігалося "10 років тому". "Ми повинні будувати спільне майбутнє, до якого прагнемо", — зазначив глава Білого дому.

Він стверджував, що США не будуть в такому майбутньому намагатися нав'язувати свою волю іншим націям. "Майбутнє, в якому країни вільні від примусу або домінування з боку більш могутніх держав", — сказав Байден. За його словами, таке майбутнє передбачає, що міжнародні морський, повітряний та космічний простір залишатимуться "вільними та доступними на благо всіх".

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Президент підкреслив, що для подолання нинішньої пандемії і нейтралізації майбутніх "біологічних загроз", розв'язання проблеми глобальної зміни клімату будуть потрібні міжнародне співробітництво, "скоординовані багатосторонні дії".

"Ми всі повинні взяти зобов'язання зробити амбітні дії, що стосуються клімату, якщо хочемо запобігти найгірші наслідки його зміни", — переконаний американський лідер. За його прогнозом, бездіяльність в цій області призведе до "істотного переміщення населення" планети, "битвам за землю", до того, що мільйони людей будуть змушені покинути свої рідні краї, бо ті виявляться нижче рівня моря.

Раніше повідомлялося, що Байден розсекретив, що скаже Путіну під час зустрічі.

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