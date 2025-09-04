Світло в кінці тунелю чи нова пастка від Путіна: Sky News оцінив гучні заяви "фюрера"

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін під час брифінгу в Пекіні заявив: щодо миру в Україні “є світло в кінці тунелю”. Втім, це лише створення враження, що “фюрер” хоче закінчення війни. Що більше - наразі Україна бачить лише темряву та вовка в овечій шкурі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннета.

Він наголошує, що господар Кремля сказав багато речей, які створювали враження, мовляв, він хоче миру. Втім, досі немає жодних доказів того, що Москва готова поступитися якимись реальними поступками. Беннет наводить кілька прикладів, які свідчать про геть не мирні наміри Російської Федерації.

Наприклад, щодо гарантій безпеки Путін погодився, що Київ має на них право. Втім, у Китаї він повторив давню позицію Росії, що Київ не може вступити до НАТО, водночас продовжуючи виключати присутність будь-яких європейських миротворців.

“Тож жодних поступок тут досі немає”, - наголошує Sky News.

Згадав Путін і про території України. Втім, з його слів, Росія бореться не за землю, а нібито за права людини та захист російськомовного населення.

“То чому ж він досі вимагає від України здати територію, яку його війська не завоювали?”, - додав Беннет.

Щодо того, чи готовий він зустрітися з Володимиром Зеленським, "фюрер” відповів ствердно. Втім, якщо це буде в Москві. Але проблеми безпеки не дозволяють Зеленському погодитися на це. Чи поїде Путін до Києва, наголошує автор. Очевидно, що ні, додав він.

“Все це було спробою натиснути на правильні кнопки з Дональдом Трампом. Він намагається представити Росію як сторону, яка прагне миру та має гнучкий підхід”, - заявив Беннет.

Нагадаємо, у Пекіні Володимир Путін зробив низку суперечливих заяв про війну. Він нахабно сказав про те, мовляв, бачить «світло в кінці тунелю» щодо завершення війни в Україні. Водночас цинічно наголосив, що готовий продовжувати так звану «сво» для досягнення цілей. Ба більше, з його слів, "зс РФ усім напрямах наступають”.

Також “фюрер” наголосив на тому, що, мовляв, України має провести референдум для вирішення будь-яких територіальних питань. Втім, його не можна проводити під час “конфлікту”, а тому треба скасувати воєнний стан. Він також зазначив, що Росія завжди заперечувала проти членства України в НАТО, але вона має право бути в ЄС.