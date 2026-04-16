Світом править «жменька тиранів»: Папа Римський «пройшовся» по політиках

Папа Римський.

Папа Римський Лев XIV виступив із різкою критикою політичних лідерів, які витрачають мільярди на війни.

Про це понтифік заявив під час апостольської подорожі до Камеруну, повідомляє Sky News.

З його слів, світ «спустошує жменька тиранів». Очільник Католицької церкви також розкритикував політиків, які використовують релігійну риторику для виправдання воєн, і закликав до «рішучої зміни курсу».

«Володарі війни вдають — нібито не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати — часто не вистачає цілого життя. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, але ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти», — висловився Папа Римський.

Скандал між Трампом і Папою

Цього тижня американський президент Дональд Трамп кілька разів накинувся на Папу Римського через позицію у війні з Іраном. Окрім того, він заявив про десятки тисяч загиблих іранських громадян під час протестів, які придушував режим.

Папа Римський на звинувачення відреагував, але заявив, що не хоче вступати у суперечку. Він наголосив, що не відмовляється від закликів до миру, бо «занадто багато людей страждає у світі сьогодні».