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Світова реакція на війну в Україні та поради батькам про підтримку дітей: п'ять головних новин за ніч

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Світова реакція на війну в Україні та поради батькам про підтримку дітей: п'ять головних новин за ніч

pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Військові експерти Тайваню вивчають досвід України у боротьбі з Росією для власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай вирішить захопити острів силою. Читати далі –>
  • У Великій Британії влада заявила, що може затримати будь-який російський літак, який вдерся в повітряний простір острова. Читати далі –>
  • Увечері у вівторок, 8 березня, транспортний літак KC-767 вилетів із військової бази Комакі Сил Повітряної самооборони в центральній Японії до Польщі із вантажем оборонного призначення для української армії, яка чинить опір російській агресії. Читати далі –>
  • Психіка дитини, яка знаходиться в епіцентрі бойових дій, постійно перебуває під негативним впливом. Кожна дитина, яка стала свідком бойових дій, вважається фахівцями травмованою. Оскільки у нинішніх обставинах не всі мають змогу звернутися за фаховою допомогою, саме батькам необхідно надавати дитині першу психологічну допомогу. Читати далі –>
  • Великі скупчення людей, обмежений доступ до чистої води та умов для дотримання правил особистої гігієни спричиняють  швидке розповсюдження інфекційних захворювань серед дітей та дорослих. У деяких західних областях нижчий рівень рутинних щеплень, ніж в Україні загалом. Читати далі –>

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