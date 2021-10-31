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Світова вакцинація та викрадення хакерами даних відомих світових клієнтів ювелірного дому. П'ять новин, які ви могли проспати

Світова вакцинація та викрадення хакерами даних відомих світових клієнтів ювелірного дому. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати

  • G20 підтвердили, що вони хочуть досягти мети вакцинації 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Читати далі –>
  • У результаті кібератаки на британську ювелірну компанію Graff Diamonds хакери заволоділи особистими даними відомих світових особистостей, наприклад зірок Голлівуду, спортсменів і політиків, зокрема експрезидента США Дональда Трампа. Читати далі –>
  • У ніч проти неділі, 31 жовтня, українці вкотре перевели стрілки годинників на годину назад. Читати далі –>
  • Великий спалах на Сонці, який досяг Землі на Геловін, призвів до сильної геомагнітної бурі та посилив ефект північного сяйва, яке буде видно в США та Європі. Читати далі –>
  • Голлівудський актор Алек Болдвін порушив мовчання, заявив про дружбу з Галиною Гатчінс — операторкою, яку він випадково застрелив на зніманні свого фільму "Іржа" минулого тижня. Читати далі –>
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