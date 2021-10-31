Світова вакцинація та викрадення хакерами даних відомих світових клієнтів ювелірного дому. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- G20 підтвердили, що вони хочуть досягти мети вакцинації 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Читати далі –>
- У результаті кібератаки на британську ювелірну компанію Graff Diamonds хакери заволоділи особистими даними відомих світових особистостей, наприклад зірок Голлівуду, спортсменів і політиків, зокрема експрезидента США Дональда Трампа. Читати далі –>
- У ніч проти неділі, 31 жовтня, українці вкотре перевели стрілки годинників на годину назад. Читати далі –>
- Великий спалах на Сонці, який досяг Землі на Геловін, призвів до сильної геомагнітної бурі та посилив ефект північного сяйва, яке буде видно в США та Європі. Читати далі –>
- Голлівудський актор Алек Болдвін порушив мовчання, заявив про дружбу з Галиною Гатчінс — операторкою, яку він випадково застрелив на зніманні свого фільму "Іржа" минулого тижня. Читати далі –>