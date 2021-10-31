Світові лідери планують вакцинацію 70% населення Землі до середини 2022 року: деталі

Країна G20 також будуть продовжувати підтримувати ВООЗ.

Основними темами першого дня зустрічі лідерів "Великої Двадцятки" в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та її подолання, тому до планів лідерів G20 входить вакцинація 70% населення Землі до середини 2022 року.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, - пише "Укрінформ".

Щодо подолання пандемії, Меркель зазначила, що G20 підтвердили, що вони хочуть досягти мети вакцинації 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Німеччина підтримує це, ФРН вже передала іншим 100 мільйонів цього року і ще 75 мільйонів передасть наступного.

Перші контракти між фармацевтичною компанією BioNTech і Сенегалом та Руандою на виробництво вакцин на африканському континенті можуть бути підписані у 2022 році.

Країни G20 також будуть продовжувати підтримувати ВООЗ, щоб закласти відповідну фінансову, а також матеріальну основу для кращого оснащення на випадок пандемій у майбутньому.

Нагадаємо, що вимагати всесвітньої вакцинації у лідерів найбагатших країн планети - зібралися активісти одразу кількох правозахисних організацій в Римі напередодні саміту "Великої двадцятки".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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