Світові столиці не сплять: Кулеба розповів, що узгоджуються санкції проти Росії

Світові столиці не сплять: Кулеба розповів, що узгоджуються санкції проти Росії

"Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - підкреслив очільник українського МЗС

Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу.

Про це у сервісі мікроблогів Twitter заявив очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

"Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ", - зауважив він.

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"Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - підкреслив український дипломат.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР". У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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