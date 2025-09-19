Свіжа порція зради зі США: Келлог тисне на Україну і вже "віддає" окуповані землі Росії

Кіт Келлог / © Associated Press

Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа, заявив, що Україні слід «бути реалістами» і змиритися з тим, що Росія вже де-факто контролює більшу частину Донецької та Луганської областей.

Про це сказав в інтерв’ю The Telegraph.

«Донецька область окупована на 65%. Луганська — на 98%. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре», — наголосив Келлог.

Він провів аналогію з окупацією СРСР трьох балтійських країн у 1940 році, яку США ніколи не визнавали юридично. Цей прецедент, на його думку, показує, що Україна може зберігати свій суверенітет над цими територіями, навіть якщо фізично вони перебувають під контролем Росії.

Справжнє ставлення Трампа до Путіна

Коментуючи м’яку позицію Дональда Трампа щодо Росії, попри пропущені дедлайни щодо санкцій, Келлог пояснив це бажанням американського лідера «дати дипломатії всі шанси».

Він розповів, що Трамп роздратований ситуацією з Путіним, оскільки сподівався, що їхні особисті стосунки допоможуть швидко укласти мир.

Келлог запевнив, що за зачиненими дверима президент Трамп «набагато зліший, ніж публічно», і вважає, що Путіна вводять в оману.

«На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти», — підкреслив спецпредставник.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що президент США Дональд Трамп чудово розуміє справжні наміри Володимира Путіна, однак його переговорна стратегія наразі не передбачає повного розриву відносин з Росією.

За словами Джонсона, Трамп — «дуже мудрий переговорник», який усвідомлює, що Путін з нього «знущається». Проте, з погляду Трампа, зараз не час остаточно рвати стосунки з російським лідером.