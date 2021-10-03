Свобода слова: Трамп хоче за допомогою суду відновити акаунт у Twitter

Свобода слова: Трамп хоче за допомогою суду відновити акаунт у Twitter

Він вважає, що заборона порушує Першу поправку до конституції США.

Експрезидент Дональд Трамп попросив федерального суддю у Флориді змусити Twitter відновити його заблокований акаунт.

Про це інформує Associated Press.

Захисники Трампа подали клопотання до окружного суду Маямі, в якому зазначено, що соціальна мережа порушує Першу поправку до конституції США, яка встановлює гарантію свободи слова.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного президента Дональда Трампа зібралися біля Rапітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

В результаті масових протестів у Вашингтоні загинуло п'ять осіб. Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ, заявивши, що це тільки початок /

У заклику до заколоту проти уряду США під час захоплення Капітолію 6 січня звинуватили вже колишнього президента Дональда Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. "За" висловилися 222 демократи і 10 республіканців. Це була найбільша підтримка імпічменту серед членів рідної партії президента за всю американську історію.

Після того як Трамп назвав людей, які штурмували Капітолій, "патріотами", Twitter заблокував його обліковий запис на 12 годин. Згодом, через ризик підбурювання до насильства, "бан" став безстроковим.

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