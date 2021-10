"Свободу Міші": під посольством Грузії у Києві мітингували прихильники Саакашвілі

Понад сотня людей розгорнула біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші.

Сьогодні, 13 жовтня, під посольством Грузії у Києві відбулася акція на пітримку затриманого у Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення.

Пр це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад сотня людей розгорнула біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші.

Кілька жінок принесли плакат із зображенням образу Святого Георгія Переможця. Вони пояснили, що така ідея виникла у них, "аби Міша переміг усю нечисть". На акції майоріли національні прапори України, Грузії, а також Азербайджану, чорно-червоний стяг і прапори партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Пікетувальники також скандували гасла "Свободу Саакашвілі", "Волю Саакашвілі", "Свободу Міші".

Як пояснив координатор Київської міської організації політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" Андрій Подзега, нинішня акція направлена на те, щоб біля посольства передати грузинській владі вимоги звільнення експрезидента Грузії.

"Наші вимоги: негайне звільнення Михайла Саакашвілі з в'язниці, негайне надання можливості його вільного пересування, тому що він на сьогодні людина, яку політично переслідують, тож ми вимагаємо, щоб це політичне переслідування було припинене", - сказав він. Водночас Подзега нагадав, що нині 14-й день голодування Саакашвілі. Кілька разів організатори акції наголосили, що пікет мирний. Рух бульваром Шевченка, де розташоване грузинське посольство, не обмежувався, учасників акції розташувалися на тротуарі та першій з трьох смуг руху автотранспорту.

Будівлю посольства охороняли кордоном представники Національної гвардії. Також на місці працювали поліцейські.

З посольства Грузії до пікетувальників ніхто не виходив.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

До слова, 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.

Читайте також:

В МЗС заявили, що шукають оптимальний варіант повернення Саакашвілі до України.

Тиск 120 на 90: у грузинській пенітенціарній службі запевняють, що Саакашвілі нормально почувається.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання