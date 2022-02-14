"Свого ми не віддамо": Зеленський розповів, як Україна поверне окуповані Крим та Донбас

"Свого ми не віддамо": Зеленський розповів, як Україна поверне окуповані Крим та Донбас

Президент наголосив, що "Україні не потрібне чуже".

Україна поверне окуповані Крим та Донбас дипломатичним шляхом.

Про це 14 лютого під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Ми прагнемо миру і хочемо вирішувати всі питання шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться до України виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені у своїх ЗСУ, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії - це впевненість власного народу та міцна економіка", - сказав президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України, "інакше будуть серйозні висновки".

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення щодо російської агресії і закликав українців не панікувати.

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