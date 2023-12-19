"Своє не віддамо": Путін вигадав плани Польщі захопити шмат "України" і заявив про "гарантії безпеки"

Диктатор нахабно заявив, що лише Росія "могла бути гарантом територіальної цілісності України".

Президент Росії Володимир Путін вигадав, що Польща начебто хоче забрати собі частину територій України. Він сказав, що "ми не заважатимемо, але й своє не віддамо".

Про це російський диктатор заявив на засіданні колегії Міноборони РФ 19 грудня.

Очільник Кремля вкотре озвучив пропагандистську брехню про бажання західних сусідів України забрати собі її території.

"Люди, які там живуть – багато хто, принаймні – я знаю це напевно, сто відсотків – хочуть повернутися на свою історичну батьківщину. А ті країни, які втратили ці території – і насамперед Польща – сплять та бачать повернути", – вигадав Путін.

Читайте провідні новини дня:

Ба більше, він зухвало узявся стверджувати, що "у цьому сенсі лише Росія могла бути гарантом територіальної цілісності України".

"Не хочуть? Не треба. Історія все розставить на свої місця. Ми не заважатимемо. Але й своє не віддамо. Ось що всі мають зрозуміти. І в Україні – ті, хто агресивно налаштований стосовно Росії, і в Європі, і в США. Хочуть домовлятися? Нехай домовляються. Але ми робитимемо це тільки виходячи з наших інтересів", – заявив російський президент.

Нагадаємо, кількома днями раніше Путін заявив, що західний світ нібито "мріє" поділити Росію на п'ять частин.

Читайте також: