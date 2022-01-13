"Своє завдання виконали": Путін задоволений діями ОДКБ в Казахстані

"Своє завдання виконали": Путін задоволений діями ОДКБ в Казахстані

Також він наголосив на швидкості проведення операції.

Сили Організації Договору про колективну безпеку виконали своє завдання в Казахстані.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу в четвер, 13 січня, пише ТАСС.

"Цілком треба повертатися додому. Ми своє завдання виконали", - сказав він.

За словами Путіна, "вдалося взяти під охорону всі життєво важливі об'єкти, об'єкти інфраструктури, вивільнити значну кількість військовослужбовців, сил правопорядку для проведення спеціальних операцій усередині країни".

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Також він наголосив на швидкості проведення операції. "Велику роль тут відіграла наша військово-транспортна авіація, це вкрай очевидні речі. Швидко змогли сконцентрувати наші необхідні сили і засоби, ресурси", - сказав він.

Президент РФ заявив, що допомога з боку ОДКБ дозволила відновити в Казахстані порядок і тепер країна в спокійному режимі може вирішувати питання соціально-економічного і політичного характеру.

Нагадаємо:

Військові Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яких перекинули країни 6 січня для придушення протестів в Казахстані, 13 січня розпочали виведення сил і передавання важливих об'єктів місцевим правоохоронним органам. Попередньо, на виведення "миротворців" знадобиться 10 днів.

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