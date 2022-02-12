Своєчасна нагода обговорити спільні дії: в Україні готуються до візиту Шольца

Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок
Про це він написав 11 лютого 2022 року у сервісі мікроблогів Twitter.
Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні очікують на візит канцлера ФРН Олафа Шольца вже наступного понеділка - 14 лютого.
Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції.
"Я думаю, що це буде дуже змістовний і дуже насичений візит - перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Ми дуже цінуємо підтримку Німеччини нашого суверенітету і територіальної цілісності та сподіваємось, що Німеччина буде продовжувати відігравати одну із ключових ролей щодо мирного процесу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше лідер меншості у сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Шольц запевнив сенаторів – газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.
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