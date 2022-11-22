"Свої люди всюди": Єрмак нарощує вплив у владі, його оточення отримує керівні посади (розслідування Bihus)

Все більше державних посад в України стали обіймати бізнес-партнери, радники та давні знайомі керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Під деякі із цих посад створюють навіть цілі держпідприємства, а декого призначають наглядати за бізнесом щойно забранного для воєнних потреб.

Про йдеться у розслідуванні Bіhus.info.

"Ця тенденція ще почалася до того, як Росія атакувала територію України, а під час ворожого наступу тільки посилилися. Міноборони, Офіс генпрокурора, Нацбанк, Міністерство юстиції, орган, що роздає бюджетну підтримку кінематографістам, Нацкомісія з цінних паперів, Ощадбанк, видобуток нафти, виробництво електрики. Усе це сфери, у яких на рівні керівників або у наглядових радах працюють партнери, радники чи просто давні знайомі Андрія Єрмака", - йдеться у розслідуванні.

Звідки у Єрмака стільки зв'язків

Спершу Єрмак став юристом. У другій половині 90-х він разом із одногрупниками відкрив юридичну компанію ТОВ "Міжнародна правнича компанія", яка обслуговувала різні компанії, зокрема, "Укроборонпром", телеканали, продакшни і кінодистриб'юторів. Зокрема, супроводжувала телеканал "Інтер", олігархів Фірташа та Льовочкіна. Продюсером телеканала "Інтер" певний час працював Володимир Зеленський, де вони і познайомилися. Принаймні так розповідав Єрмак виданню "Українська правда". А потім він з юриста перетворився ще й на продюсера - створив власні компанії з телевиробництва ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", ТОВ "Ама віжн", ТОВ "Медійна група європейського партнерства", ТОВ "Ер Пі Ай" і почав отримувати мільйони держпідтримки на зйомки фільмів.

За цей час у Єрмака було понад два десятки бізнес-партнерів - офіційно, серед них росіяни та білоруси. Потім юрист і продюсер Андрій Єрмак опинився у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Після виборів був призначений помічником президента, а 2020 року очолив Офіс президента замість Андрія Богдана і продовжує нарощувати вплив під час повномасштабного вторгнення, пишуть автори розслідування.

"Укрнафта" - за найбільшим газовидобувним підприємством наглядають люди Єрмака

Підприємство 6 листопада було вирішено відчужити у власність держави. Так його активи набули статусу військового майна та були передані Міноборони України. Змінилася там і Наглядова рада, куди за дивним збігом потрапили люди з оточення керівника ОП Андрія Єрмака. Так, серед п'яти її членів опинилися Роза Тапанова. Вона юристка і була обрана до наглядового органу "Укрнафти" від Міноборони при тому, що юристкою вона працювала зовсім не у оборонному відомстві, а у компанії саме Єрмака. Тієї самої - першої, яка була створена ще у 90-х роках. Тобто, як зазначають розслідувачі, "історія знайомства довга і міцна".

Друга людина у Наглядовій раді "Укрнафти", як зазначає Bihus, пов'язана із Єрмаком, - Андрій Гота. За найбільшим газовидобувним підприємством він почав нагляди просто з ОП, оскільки є радником керівника Офісу, а до лютого взагалі очолював кабінет Єрмака.

Як так сталося і чому саме вони були обрані членами Наглядової ради "Укрнафти", коментувати журналістам Bihus.info вони не стали. Як цього і не зробив сам керівник Офісу Зеленського Єрмак.

Свої люди в Міноборони

Влив Єрмака на державні установи та підприємства "Укрнафтою", як ідеться у розслідуванні, не обмежився. У квітні у очільника Міноборони з'явився новий заступник - Денис Шарапов, який є давнім бізнес-партнером керівника ОП. Їх пов'язують компанії та громадські організації. На думку розслідувачів, Шарапова призначили під конкретну ідею - завести усі оборонні закупівлі в одні руки. Для цього Міноборони створило влітку окреме держпідприємство - Агенцію оборонних закупівель, а Шарапов керує його створенням.

Кіновиробництво

Наступний партнер Єрмака - продюсер Андрій Колюбаєв, який теж отримав посаду у владі. Він став очільником Ради з держпідтримки кінематографії. До походу у політику, як наголошують журналісти, їх з очільником ОП об'єднувала компанія, яка була створена 2018-го та яка одразу ж виграла конкурс Мінкульту на держпідтримку у сумі майже 25 млн грн на знімання фільму "Щедрик". А від весни Колюбаєв очолює Раду, яка і роздає бюджетні кошти на виробництво українських фільмів.

Керівник Офісу Генпрокурора давній - знайомий Єрмака

Офіс генпрокурора тепер також очолює людина, яка зобов'язана Єрмаку потраплянням у владу. Андрій Костін - давній товариш Андрія Єрмака, з яким вони були знайомі ще до того, як потрапили до влади, йдеться у матеріалі розслідування. Юрист Костін спочатку став нардепом від "Слуги народу", потім потрапив до Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання у Мінську, а тепер очолив Офіс генпрокурора.

Нацбанк та Ощадбанк

У НБУ нещодавно також змінився очільник - ним став Андрій Пишний, який теж має історію стосунків із керівником ОП. У 2016 році вони разом створили ГО "Відчуй", яка займається допомогою людям із порушеннями слуху. Пишний також увійшов до групи Макфола-Єрмака, яка займається санкціями проти РФ.

А у Наглядовій раді Ощадбанку поєднує роботу з нагляданням за "Укрнафтою" вже згадувана раніше партнерка Єрмака Роза Тапанова. Там же і Віктор Роднянський, який є радником очільника ОП Андрія Єрмака. Це син продюсера Олександра Роднянського.

Російські активи та Мін'юст

Ще один радник Єрмака Тимофій Милованов очолює Національний фонд інвестицій України. Милованов також є учасником санкційної групи Макфол-Єрмак та одночасно очільником Наглядової ради концерну "Укроборнпром".

У продовження теми санкцій, збиранням доказів для стягнення активів яких на користь держави займається Мін'юст, який потім з цими доказами йде до Антикорупційного суду, теж має у команді людину Єрмака, стверджують автори розслідування. Це Ірина Мудра, якраз вона у Мін'юсті і займається санкційними активами. А ще вона юристка та до потрапляння у владу працювала в Ощадбанку, де її керівником був Пишний. Більше того Мудра також увійшла до групи Макфола-Єрмака.

Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку очолив Руслан Магомедов, який також позаштатний радник Єрмака. Саме ця Комісія після засідання Ставки головнокомандувача забрала акції чотирьох держпідприємства, зокрема і "Укрнафти".

Окрім того, як йдеться у розслідуванні, у Єрмака є свої люди в "Центренерго" та на інших керівних посадах важливих підприємств і установ, а ще, звісно, у парламенті. Зокрема кум Микола Тищенка та нардепка Галина Третьякова, яка неодноразово потрапляла в скандали через свої заяви, серед яких заява заява про дітей "низької якості". Вона до того пішла ще далі та подала на реєстрацію до "Укрпатенту" торгову марку "неякісні діти".

Нагадаємо, 6 листопада в Україні відбулося відчуження активів стратегічно важливих підприємств, серед яких – "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта".

Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міноборони. Після завершення воєнного стану, за словами секретаря РНБО Олексі Данілова, ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.

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