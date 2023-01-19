Своїми діями Путін посилив НАТО та наблизив Україну до Альянсу — Джонсон

Перед початком повномасштабного вторгнення членство Україні в НАТО взагалі не обговорювалось

Колишній премʼєрміністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що своїми діями російський диктатор Володимир Путін зміцнив НАТО та наблизив Україну до вступу в Альянс.

Про це він заявив під час свого інтервʼю, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення членство України в НАТО взагалі не обговорювалось.

"У НАТО не було достатньо людей, хто міг би це підтримати, натомість було багато тих, хто виступав проти. Знайшлася одна людина, яка зробила неймовірну справу для наближення членства України в НАТО — це Володимир Путін", - заявив Джонсон.

Також Джонсон висловив впевненість, що Путін не буде використовувати ядерну зброю у війні проти України, бо розуміє, що одразу отримає удар у відповідь.

"Якщо Росія застосує ядерну зброю, то Путін просто перестане бути членом людської цивілізації, а всі держави, які не визначилися із позицією й цим дозволяють Росії відчувати, що не всі проти неї. Щойно Путін зробить щось таке, він їх усіх втратить. У разі ядерного удару, я вважаю, Захід, буде змушений завдати удару у відповідь. І ми це Путіну повідомили", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що членство в НАТО буде "найкращою гарантією безпеки" для України.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше зброї вже сьогодні, заявивши про настання поворотного моменту у війні.

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