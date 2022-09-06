"Своїми діями США віддаляють мир": яку дезінформацію російська пропаганда поширювала 5 вересня

Російські загарбники продовжують поширювати фейки.
Центр протидії дезінформації повідомляє у Telegram-каналі, що протягом 05.09.2022 окупанти поширили:
- Дезінформацію
Посол РФ в США Антон Антонов заявив, що «своїми діями США віддаляють мир… Американські підприємства виготовляють озброєння для нацистських та терористичних формувань, які цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали міст Донбасу».
- Дезінформацію
«Обов'язок Російської Федерації – надати допомогу Донбасу та його мешканцям, проти яких неонацистський київський режим розгорнув бойові дії після загарбання влади 2014 року», – заявив президент Росії Володимир Путін.
- Дезінформацію
Представник МЗС РФ Антон Дробінін заявив: «СВО [війна] прискорила зміни, які й без того набирали хід на міжнародній арені… формування міцної основи для багатополярного світоустрою, де існуватиме кілька центрів економічного зростання, політичного впливу та прийняття рішень, незалежних від єдиного полюса сили».
Читайте також:
- Українському прем'єру в Брюсселі і Берліні обіцяють підтримку, а він їм – електроенергію з України, але з умовою
- Журналістка ТСН влаштувала для чоловіка-військового їхнє таємне вінчання, як колись він для неї - весілля
- Школярам-волонтерам, які збирали кошти на "Байрактар", турки подарували поїздку на завод виробника