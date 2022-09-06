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"Своїми діями США віддаляють мир": яку дезінформацію російська пропаганда поширювала 5 вересня

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"Своїми діями США віддаляють мир": яку дезінформацію російська пропаганда поширювала 5 вересня

Фото: Pexels

Російські загарбники продовжують поширювати фейки.

Центр протидії дезінформації повідомляє у Telegram-каналі, що протягом 05.09.2022 окупанти поширили:

  •  Дезінформацію

Посол РФ в США Антон Антонов заявив, що «своїми діями США віддаляють мир… Американські підприємства виготовляють озброєння для нацистських та терористичних формувань, які цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали міст Донбасу».

  • Дезінформацію

«Обов'язок Російської Федерації – надати допомогу Донбасу та його мешканцям, проти яких неонацистський київський режим розгорнув бойові дії після загарбання влади 2014 року», – заявив президент Росії Володимир Путін.

  • Дезінформацію

Представник МЗС РФ Антон Дробінін заявив: «СВО [війна] прискорила зміни, які й без того набирали хід на міжнародній арені… формування міцної основи для багатополярного світоустрою, де існуватиме кілька центрів економічного зростання, політичного впливу та прийняття рішень, незалежних від єдиного полюса сили».

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7935
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