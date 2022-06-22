"Свою Курську дугу і битву за Африку ми виграли": Арестович про роль України в оборонній стратегії НАТО

"Свою Курську дугу і битву за Африку ми виграли": Арестович про роль України в оборонній стратегії НАТО

Радник голови Офісу президента підбив підсумки останніх двох тижнів.

Кажучи про те, що Україна вже є частиною оборонної стратегії НАТО, радник голови Офісу президента Олексій Арестович порівняв досягнення України із перемогами у Другій світовій війні.

Про це йшлося під час розмови Арестовича із російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Титанічні речі відбуваються у зовнішній політиці зараз. Якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, в певному сенсі, битву за Африку, якщо брати Західний фронт. Це дуже добрі новини. Великі речі сталися за ці два тижні", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО збільшить підтримку України та інших партнерів, яким загрожує Росія.