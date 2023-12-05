Святкування прокурорів у Києві: Костін відреагував на відео з подарунками

В Офісі генпрокурора запевнили, шо за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи.

Генпрокурор Андрій Костін доручив провести службове розслідування та вжити заходів після опублікованого відео "Української правди" про святкування Дня працівників прокуратури в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора 5 листопада.

"У зв’язку з опублікованим у медіа відео, Генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу Генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи", – йдеться в заяві пресслужби.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала відеосюжет "На "дні" прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято". Журналісти зняли на відео чимало людей з подарунками біля Офісу генпрокурора та Київської прокуратури.

День працівників прокуратури в Києві / Скриншот

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